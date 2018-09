Maior icebergue da Antártida está quase a desaparecer

08 Junho 2018 às 17:13 Facebook

Twitter

Aquele que é considerado o maior icebergue da Antártida, batizado como B-15, estará prestes a desaparecer no sul do Atlântico.

O icebergue B-15 separou-se do continente gelado em 2000 e, desde então, já viajou mais de 10 mil quilómetros, estando agora a noroeste das Ilhas Geórgias do Sul.

Atualmente, o icebergue desloca-se em direção à linha do Equador e, à medida que se aproxima de zonas mais quentes, é natural que lhe aconteça um fenómeno a que já se assistiu com outras massas de gelo: param com o avanço da água, que os corta "como um conjunto de facas", explicou o glaciologista da NASA Kelly Brunt.

Este grande bloco gelado já tinha uma grande fratura no centro e tinha vindo a separar-se em vários pedaços. Com as correntes, a maioria desses pedaços derreteu, sobrando apenas quatro - com um tamanho suficientemente grande para serem acompanhados pelo Centro Nacional de Gelo, nos EUA.

A descoberta foi feita pelos cientistas da NASA, mas pode vir a não ser a única nos próximos tempos devido às alterações climáticas.