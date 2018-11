Maior matadouro de cães desmantelado na Coreia do Sul

Hoje às 09:48 Facebook

Twitter

O maior matadouro de cães da Coreia do Sul começou a ser desmantelado na quinta-feira, um "momento histórico" para ativistas dos direitos animais que querem travar o consumo de carne canina no país.

A carne de cão sempre fez parte da cozinha da Coreia do Sul, onde perto de um milhão de cães são comidos todos os anos.No entanto, a velha prática tem estado em declínio no país, onde as vozes dos ativistas se têm feito ouvir.

"É um momento histórico", escreveu a associação Kara, defensora dos direitos animais, depois de as autoridades municipais terem confirmado o desmantelamento do complexo, que vai dar espaço a um parque público.

O complexo abrigava centenas de cães e era um dos principais fornecedores de carne canina a restaurantes em todo o país. De acordo com a imprensa local, os operadores administraram o espaço durante várias décadas sem as autorizações necessárias.

Após anos de lutas judiciais, um tribunal de Seul decidiu que o município devia proceder ao despejo das empresas. Ativistas, que protagonizaram vários protestos contra o matadouro, já haviam acusado os trabalhadores de matarem os cães de forma cruel, nomeadamente por eletrocussão.

Em Taepyeong-dong, localizado em Seongnam, a sul de Seul, existiam pelo menos seis matadouros.

Um estudo realizado no ano passado concluiu que 70% dos sul-coreanos não comem carne de cão, mas apenas 40% acreditam que essa prática devia ser banida.

Cerca de 65% dos entrevistados também disseram que os cães deviam ser criados e abatidos em melhores condições.

Não há lei que regulamente o abate de cães na Coreia do Sul, mas em junho um tribunal sul-coreano decidiu que matar estes animais para consumo é ilegal.