Mais de 100 migrantes abandonados em reboque no México

Agentes da imigração mexicana encontraram 103 migrantes centro-americanos no interior de um reboque de camião abandonado no estado de Tamaulipas (nordeste do México), perto da fronteira norte-americana, indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Migração (INM).

O INM do México, "em coordenação com elementos do exército mexicano, resgatou 103 migrantes originários da Guatemala, El Salvador e Honduras, que foram abandonados no interior de um reboque nos arredores do município de Ciudad Camargo, Tamaulipas", segundo um comunicado do organismo.

O reboque terá sido abandonado por traficantes e uma patrulha militar que passava na zona ouviu gritos vindos do veículo parado junto à estrada, tendo pedido o apoio do INM.

Os 67 adultos e 36 menores, 12 dos quais não acompanhados, mostravam sinais de desidratação e falta de ar, depois de terem estado mais de 12 horas fechados no reboque do camião sobrelotado.

A maioria dos migrantes é das Honduras (91), sendo sete da Guatemala e cinco de El Salvador.

Os resgatados foram levados para lugares diferentes para receberem apoio e os menores ficaram a cargo do organismo de proteção à infância.

O INM contactou as missões diplomáticas das Honduras, Guatemala e El Salvador para o regresso dos migrantes aos respetivos países, de acordo com o estabelecido em acordos feitos com o México, refere ainda o comunicado.