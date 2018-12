Mais de 107 detenções em protesto dos "coletes amarelos"

Hoje às 14:17 Facebook

Os violentos confrontos nos Campos Elíseos, em Paris, à margem da manifestação dos "coletes amarelos" levaram a "mais de 107 detenções", disse o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, que afirmou estar "chocado" com as cenas de "violência raramente vistas".

"No início da manhã de hoje, pessoas equipadas e determinadas (...) fizeram prova de uma grande violência", sublinhou o primeiro-ministro.

De acordo com Édouard Philippe, a polícia foi atacada e qualificou estes ataques como uma violência raramente vista. "Temos, até ao momento, mais de 107 detenções, o que é um número considerável", disse o chefe de Governo na sede da polícia de Paris.

Esta avaliação provisória já excede o número de detenções no protesto anterior nos Campos Elíseos, que ocorreu no último sábado, e no qual 103 pessoas foram presas.

O dia de mobilização de "coletes amarelos" reunia este sábado, ao meio-dia, menos de 36 mil manifestantes em toda a França e 5500 em Paris, acrescentou.

O primeiro dia nacional de ação, a 17 de novembro, reuniu 282 mil pessoas e o segundo 106 mil, incluindo 8 mil em Paris, segundo dados do Ministério do Interior.

Édouard Philippe disse que ficou chocado "por terem sido colocados em causa símbolos que são símbolos da França", referindo-se ao Arco do Triunfo e outros monumentos que estão no local dos confrontos.

A praça da Estrela, no alto dos Campos Elíseos, e o Arco do Triunfo ficaram tomados pelas nuvens de gás lacrimogéneo quando centenas de manifestantes afrontaram as forças da ordem.

Em torno da chama do soldado desconhecido, que repousa sob o Arco do Triunfo, os manifestantes com capacetes e capuzes cantaram a Marselhesa, num clima extremamente tenso.

"Estamos determinados a garantir que nada será desculpado àqueles que foram ao local apenas com o desejo de quebrar, para provocar a polícia, para levar um discurso revolucionário de preocupações que nada têm a ver com as questões que foram levantadas pelo Presidente da República e que o governo pretende resolver", declarou.

Philippe declarou que, na França, existe um compromisso com a liberdade de expressão. "Ela está garantida, ela será defendida. Estamos comprometidos com o diálogo e todos aqueles que desejam, juntamente com o Governo, com todas as organizações sindicais e políticas, trabalhar na definição de soluções para as quais vos convida o Presidente da República e serão bem-vindos", afirmou.

Foram mobilizados 4 mil polícias para manterem a ordem nos Campos Elíseos. Fonte policial, citada pelos meios de comunicação franceses, referiu que pelo menos dez polícias ficaram feridos.

O movimento de "coletes amarelos" nasceu espontaneamente num sinal de protesto contra a taxação de combustíveis em França.

As ações de contestação estão a causar grande embaraço ao Governo francês, tendo corrido mundo as imagens de confrontos entre manifestantes vestindo coletes amarelos e a polícia, no passado sábado, na emblemática avenida dos Campos Elíseos.