Mais de 1500 tartarugas vivas encontradas em bagagem no aeroporto

Foram apreendidas mais de 1500 tartarugas exóticas encontradas vivas dentro de uma bagagem, no aeroporto de Manila, nas Filipinas.

As autoridades filipinas encontraram 1529 tartarugas vivas embrulhadas em fita adesiva dentro de quatro peças de uma bagagem abandonada no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino de Manila, nas Filipinas, no domingo. Estima-se que os animais, alguns dos quais de uma espécie em vias de extinção, como as tartarugas-de-espora, com um valor total estimado de cerca 70 mil euros, seriam para venda.

Segundo um comunicado do departamento alfandegário NAIA, divulgado no Facebook, um passageiro filipino, proveniente de um voo da Philippine Airlines de Hong Kong, transportou as tartarugas e abandonou a bagagem na área de desembarque do aeroporto, após aperceber-se das consequências de traficar animais selvagens, que incluem dois anos de prisão ou pagar uma multa superior a três mil euros.

Os animais foram entregues ao departamento do meio ambiente e recursos naturais unidade de monitoramento do tráfego de vida selvagem.

As tartarugas são mantidas como animais de estimação exóticos, usadas de forma de medicinal e uma iguaria em algumas parte da Ásia.

Em 2018, as autoridades filipinas entregaram 560 animais selvagens e espécies em extinção, incluindo 250 lagartixas e 254 corais contrabandeados através de encomendas aéreas, bagagens e remessas, indica o comunicado.