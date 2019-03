Hoje às 19:59 Facebook

A petição online lançada na quinta-feira para que o governo britânico renuncie à saída da União Europeia ('Brexit') já ultrapassou 3,5 milhões de assinaturas, de acordo com o site do comité de petições britânico.

Às 19.15 horas locais, a iniciativa lançada por Margaret Anne Georgiadou, contava com 3601056 assinaturas de cidadãos britânicos e residentes no país, ultrapassando de forma notória o mínimo de 100 mil necessárias para ser debatida no parlamento.

"O Governo afirma repetidamente que a saída da UE é a vontade das pessoas. É necessário colocar um fim a esta afirmação através da força do povo para permanecer na UE", lê-se no site da petição.

Na quinta-feira, o acesso ao portal da petição online esteve bloqueado devido ao elevado número de acessos, registando-se "a taxa de assinaturas (...) mais alta com que o 'site' já teve de lidar", anunciou quinta-feira o Comité de Petições britânico na rede social Twitter.

A iniciativa, designada "Revogar o artigo 50.º e permanecer na UE", surge na sequência do pedido de adiamento do Brexit feito pela primeira-ministra Theresa May à UE.