Mais de 400 mortos nas inundações em Kerala, no sul da Índia

Mais de 400 pessoas morreram na sequência das inundações que atingiram Kerala, na Índia, as mais graves em 100 anos naquele estado do sul do país, de acordo com um balanço feito pelas autoridades.

As chuvas torrenciais que têm caído em Kerala, desde 8 de agosto, provocando deslizamentos de terra, inundações repentinas e o colapso de pontes e estradas pararam esta segunda-feira. À medida que o nível das águas foi descendo foram revelados novos corpos de vítimas.

Cerca de 725 mil pessoas tiveram que se refugiar em 5645 centros de apoio, disse o chefe do governo local Pinarayi Vijayan, à imprensa no domingo.

Milhares de soldados do Exército, da Marinha e da Força Aérea foram mobilizados para resgatar aqueles que estão isolados pelas águas.

A contaminação de fontes de água potável e as más condições de higiene fazem as autoridades temerem o surgimento de doenças e já há equipas de saúde no terreno a monitorizar a situação, esclareceram as autoridades.

Os danos causados pelas inundações estão estimados, até ao momento, em três mil milhões de dólares (cerca de 2,6 mil milhões de euros).

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, já prometeu que vão ser disponibilizados 70 milhões de dólares (cerca de 61 milhões de euros) para ajudar a colmatar as consequências das cheias.

O estado de Kerala, procurado pelos turistas devido às praias rodeadas de palmeiras e às plantações de chá, é afetado anualmente por fortes chuvas na época das monções.