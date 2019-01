Mais de 50 imigrantes desembarcam em praia de Itália

Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinquenta e um migrantes que disseram ser curdos, entre os quais seis mulheres, três crianças e um bebé de meses, desembarcaram hoje de madrugada numa praia no sul de Itália, indicaram media italianos.

Segundo as mesmas fontes, cerca das 04 horas locais (03 horas em Portugal continental) os habitantes de Torre Melissa, na Calábria, foram acordados pelos gritos dos migrantes, cuja embarcação se virou a poucos metros da praia.

Os habitantes conduziram os migrantes a um hotel para se secarem e aquecerem, devendo estes ser ainda hoje transferidos para um centro de acolhimento.

Dois homens suspeitos de serem os traficantes foram detidos.

Segundo o Ministério do Interior italiano, trata-se do primeiro desembarque do ano.

Em 2018, a Itália registou a chegada de 23.370 pessoas às suas costas: perto de 13 mil tinham partido da Líbia e os restantes da Tunísia, Turquia ou Argélia.

Os migrantes que partem da Turquia são frequentemente amontoados em embarcações conduzidas por traficantes ucranianos ou russos e deixados em praias da ponta sul de Itália.

O desembarque ocorreu numa altura em que o ministro do Interior, Matteo Salvini, insiste que os portos italianos estão fechados aos migrantes.

Desde que o líder da extrema-direita italiana passou a tutelar o Ministério do Interior, em 1 de junho, foi registada a chegada às costas italianas de 9930 migrantes, uma média de 44 por dia, segundo a agência France-Presse.