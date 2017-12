Mais de 65 mil pessoas retiradas no sul do Vietname

Ontem às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 65 mil pessoas foram retiradas no sul do Vietname devido à passagem da tempestade tropical Tenbim, que nas Filipinas causou 240 mortos.

Tenbim ganhou força enquanto avançou pelo mar da China meridional e entrará esta noite no Vietname em forma de tufão, embora as previsões indiquem que quando atingir terra perca força e se torne em tempestade na terça-feira.

O serviço meteorológico vietnamita situou Tenbim esta segunda-feira de manhã a mais de 300 quilómetros da ilha Con Dao com ventos de 135 quilómetros por hora.

A imprensa local compara a tempestade Tenbim ao tufão Linda, que em 1997 causou mais de quatro mil mortos, considerado um dos desastres mais graves do Vietname nos últimos 100 anos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc ordenou às autoridades regionais que mobilizem soldados, polícias e voluntários para evacuar os residentes nas zonas onde se preveem inundações e deslizamentos de terra.

A evacuação forçada inclui os residentes em embarcações do delta de Mekong, uma região do sul do Vietname composta por 12 províncias e uma população de cerca de 17 milhões de habitantes.

Entretanto, nas Filipinas, o resgate continua para as vítimas da tempestade, que entrou no sul do país na sexta-feira e deixou um rasto de destruição, com 240 mortos, 107 desaparecidos e quase 550 mil afetados, de acordo com a última contagem da Defesa Civil.