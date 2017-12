Mais de cem esquiadores presos num teleférico nos Alpes franceses

Ontem às 18:01 Facebook

Uma vasta operação de socorro está em curso, este domingo, para retirar mais de uma centena de esquiadores presos num teleférico avariado nos Alpes franceses.

Os serviços das pistas da estação, dois helicópteros da Proteção Civil, bem como sete socorristas foram mobilizados na estância de Chamrousse, no sudeste do país, de acordo com os serviços de socorro.

A operação de resgate começou por volta das 15 horas horas locais (14 horas em Lisboa), de acordo com o jornal, confirmando informações do jornal local "Le Dauphine Liberated".