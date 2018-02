Mais de cem habitantes de Olivença obtêm nacionalidade portuguesa

Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Cento e três habitantes da cidade espanhola de Olivença, na zona fronteiriça entre Espanha e Portugal, obtiveram dupla nacionalidade.

Os mais de cem moradores receberam os respetivos cartões de cidadão portugueses na sexta-feira, numa cerimónia organizada pela Associação Cultural "Além Guadiana", no hotel Heredero, onde, além de governantes locais, esteve presente o portugués José Ribeiro e Castro.

Segundo o jornal online local "Hoy Olivenza", a associação em causa, que cumpre quase dez anos desde a fundação, tem vindo a estabelecer conversações com as instituições portuguesas no sentido de conseguir nacionalidade lusa para cidadãos que tenham nascido em Olivença ou cujos pais sejam naturais do município.

Olivenza foi anexada a Espanha em 1801, através do Tratado de Badajoz, que veio substituir o Tratado de Alcanizes, de 1297, que estabelecia a cidade como parte integrante do território português. A administração espanhola de Olivença e territórios adjacentes continuam a não ser reconhecidas por Portugal.