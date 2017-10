Mil efetivos realizam operação em favela no Rio de Janeiro

Hoje às 11:23, atualizado às 11:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de mil efetivos da polícia e forças armadas do Brasil realizam esta sexta-feira uma operação na favela Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro, para cumprir 31 mandados de prisão contra traficantes.

De acordo com o portal de notícias G1, a ação envolve polícias da esquadra de Vila Isabel, de esquadras especializadas, da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Também participam na operação membros da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da polícia militar e soldados das forças armadas, mobilizando um efetivo estimado em mais de mil elementos.

A ação conta também com o apoio de blindados e helicópteros.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os elementos das forças armadas, assim como em operações anteriores, ficarão responsáveis pelo patrulhamento da zona ao redor da comunidade e em áreas de mata, permitindo o trabalho dos polícias.

A operação acontece após meses de investigações de polícias da UPP, que apanharam em flagrante os traficantes em pontos estratégicos da comunidade. A ação tem como objetivo desarticular o tráfico de drogas na favela.

Um dos principais objetivos dos agentes é a prisão de Leandro Nunes Botelho, o "Scooby", considerado o chefe do tráfico de drogas na região.

Botelho tem ligação direta nas disputas entre traficantes na favela da Rocinha, na região sul do Rio de Janeiro, que chegou a ser ocupada em setembro pelas forças armadas após várias trocas de tiros. As Forças Armadas deixaram a favela no dia 29 de setembro.