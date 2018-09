Mais de mil pessoas detidas na Rússia em manifestações contra o governo

Hoje às 12:51 Facebook

Mais de mil pessoas foram detidas no domingo durante as manifestações de protesto na Rússia contra a legislação sobre pensões de reforma convocadas pelo dirigente da oposição Alexei Navalni que se encontra preso por ter organizado concentrações ilegais.

De acordo com o portal informativo OVD-info, de Moscovo, o número de detenções em dezenas de cidades da Rússia ascende a 1.018 sendo que cerca de metade dos manifestantes em causa foram detidos em São Petersburgo, a segunda cidade do país.

Em Yekaterimburgo, capital dos Urais, foram detidas 183 pessoas, apesar de as autoridades afirmarem que o número total de detenções é três vezes inferior aquele que está a ser divulgado pelos órgãos de comunicação social da oposição.

O Sindicato dos Jornalistas da Rússia disse, entretanto, que durante a cobertura das manifestações três repórteres foram agredidos pela polícia e 15 foram detidos.

Na capital dos Urais, os meios de comunicação social exigem que as forças de segurança libertem os jornalistas que ficaram detidos frisando que os repórteres estavam a trabalhar e a exercer o direito de informar.

O porta-voz do Departamento do Ministério do Interior na região dos Urais, Valeri Gorelij, disse ao jornal Novaya Gazeta, da oposição, que a polícia não vê diferenças entre jornalistas e manifestantes.

Os protestos contra a mudança da lei sobre as pensões que prevê o aumento da idade de reforma foram autorizados apenas em 12 localidades, a nível nacional, enquanto nas restantes 59 cidades -- incluindo Moscovo e São Petersburgo -- a realização das manifestações foi proibida.

De acordo com os apoiantes de Alexei Navalni participaram nos protestos de domingo entre 60 a 80 mil pessoas em todo o país.

Hoje espera-se a libertação da maioria dos detidos que devem vir a ser presentes a um juiz nos próximos dias.

Alguns manifestantes enfrentam, no entanto, penas de prisão porque foram acusados de agressões a agentes das forças de segurança.

Os protestos coincidiram com a realização das eleições locais que decorreram em 80 das 85 capitais regionais da Federação da Rússia.

Alexei Navalni, um dos nomes que tem liderado movimentos de oposição encontra-se a cumprir 30 dias de prisão por ter organizado anteriormente uma manifestação ilegal contra o governo e o presidente Vladimir Putin.