Mais pornografia, menos sexo. Assim é a vida dos millennials

Os jovens entre os 20 e os 24 anos, os "millennials", têm menos sexo do que as gerações anteriores. Além de viverem mais tempo em casa dos pais do que os pais viveram com os avós, há outro elemento inibidor: a pornografia online.

Nunca foi tão fácil encontrar potenciais parceiros sexuais como agora. Nem é preciso sair de casa. Sentados no sofá, através do Tinder, é possível fazer um match.

Só que a ciência teima em contrariar quem acredita que os jovens têm mais sexo do que os seus antepassados. Um estudo, que envolveu mais de 27 mil entrevistados, demonstra que a geração Millennial tem menos sexo do que as pessoas com as mesmas idades há 30 anos. Ou seja, os mais jovens fazem menos sexo hoje do que os seus pais quando tinham a mesma idade.

E a verdade é que os números são esclarecedores. A percentagem de adultos, nascidos nos anos 90, que nunca tiveram um parceiro sexual depois dos 18 anos é mais do dobro do que a da geração nascida nos anos 60. Subiu dos 6% para os 15%.

O artigo publicado na revista científica "Archives for Sexual Beahviour", e da autoria de três universidades dos EUA, apresenta dados recolhidos desde o final dos anos 80. A grande novidade é que houve uma mudança no comportamento sexual das pessoas.

Tecnologias mais disponíveis não garantem mais sexo

A mudança nos hábitos sexuais coincide com o crescimento no acesso à tecnologia. Em 2011, apenas 50% dos jovens norte-americanos possuíam um smartphone. Atualmente, quase todos os Milennials possuem um telemóvel inteligente. "Os sinais de que os mais jovens estão a fazer menos sexo são claros", explica, ao JN, Michael Malcolm, especialista em economia, da Universidade de West Chester, nos EUA.

"As novas tecnologias o que fazem é ajudar a melhorar a qualidade dos encontros. Estas apps, como o Tinder, facilitam o encontro entre pessoas com os mesmos gostos", refere o investigador, justificando o menor número de relações sexuais, numa altura em que as novas tecnologias de encontros estão na moda. "Os mais jovens preferem esperar pelo "match" perfeito para assumirem uma relação mais séria", acrescenta.

Pornografia em aumento

Outro elemento que deixa os cientistas curiosos prende-se com o aumento do consumo de pornografia. O "pornhub", um dos sites mais usados para o consumo de pornografia, viu o número de visitas subir de forma abismal nos últimos anos. Em 2009, só através de utilizadores nos EUA, o site recebeu 12 milhões de visitas. Em 2012, foram 25 milhões. Em cinco anos subiu 50 milhões, para os 75, registados em 2017.

Joseph Price, economista da Brigham Young University, comprova, num artigo publicado na revista científica "Journal of Sex Research", que o que acontece com o pornhub é, na verdade, um indício de uma realidade mais ampla. Os jovens adultos masculinos consomem 16% mais pornografia do que as mesmas gerações nascidas nos anos 70. Já nas mulheres da mesma geração, o aumento é de 8%.

"A Internet está a superar a interação tradicional cara a cara de muitas formas. A pornografia gratuita, anónima e fácil acesso pode ter consequências na vida sexual", admite Michael Malcolm.

Questionado sobre as consequências que o aumento do consumo de pornografia pode ter nos número de natalidade, o especialista acredita que "as oportunidades alternativas que a Internet cria" podem ajudar a justificar a redução do número de novos nascimentos. Mas acrescenta outros fatores: "Os custos associados a ter filhos são um fator que deve ser levado em conta".

Os riscos da pornografia online na saúde dos homens

Um outro estudo, a envolver dois mil homens do Reino Unido, revelou que 50% dos inquiridos admite ter problemas em manter uma ereção. No trabalho científico, alguns dos inquiridos demonstram ter receio em não conseguir ser tão bons como os "homens verdadeiros".

Ao "The Telegraph", o escritor Ian McEwan disse que a pornografia está a deformar as expectativas da população mais jovem em relação ao sexo. A ansiedade será mesmo uma das consequências provocadas pelo aumento do consumo de pornografia. É que, da mesma forma que o sexo que se vê na Internet ajuda a objetificar o corpo da mulher, também faz com que os homens queiram alcançar a mesma performance dos atores desses filmes.