Mais um corpo retirado dos escombros de dois prédios no Rio de Janeiro

O número de mortos após o desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro subiu para dez, depois de os bombeiros terem encontrado esta segunda-feira o corpo de uma mulher.

Segundo vizinhos e familiares citados pela imprensa brasileira, o corpo encontrado é de uma mulher que teria gritado, pedindo ajuda, debaixo dos escombros, no dia do desabamento, na passada sexta-feira.

Há ainda 14 pessoas desaparecidas, que são procuradas pelas equipas de resgate, quarto dia de buscas após o desabamento dos dois prédios na periferia da capital carioca.

Cerca de cem bombeiros trabalham no local da tragédia, juntamente com 30 técnicos e engenheiros do Exército, deslocados para ajudar na remoção dos escombros.

O trabalho de busca para localizar sobreviventes e corpos conta com a ajuda de cães e informações dadas pelos moradores da área.

A zona em que os dois prédios desabaram faz parte de um complexo de comunidades pobres da zona oeste do Rio de Janeiro, que estão sob o controlo de milícias - grupos criminosos, liderados por agentes da polícia e militares no ativo ou reformados.

Os milicianos seriam responsáveis pela construção e venda destes imóveis construídos ilegalmente e que já terão cerca de 30 mil habitantes.

Não há explicação oficial para as causas dos desabamentos, mas o bairro de Muzema está localizado numa das mais atingidas por fortes chuvas que afetaram o Rio de Janeiro na segunda semana de abril, provocando então dez mortos.

Há suspeitas de que as chuvas possam ter causado este novo desastre, já que houve grande concentração de águas e deslocamento de terras na área em que estão os prédios que desabaram, após as tempestades no Rio de Janeiro.