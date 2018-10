Mais umas centenas de migrantes lançam-se ao rio para chegar aos EUA

Hoje às 22:41 Facebook

Centenas de migrantes das Honduras atiraram-se ao rio fronteiriço Suchiate, em Tecun Uman, na Guatemala, para passar a fronteira com o México e seguir para os Estados Unidos, constataram jornalistas da AFP no local.

A fim de contornar o bloqueio da polícia de fronteira mexicana na ponte fronteiriça, a multidão, que inclui mulheres, crianças e pessoas idosas, lançou-se à água.

Alguns apanharam jangadas feitas de câmaras de ar, outros lançaram-se a nado ou formaram uma corrente para não serem arrastados pela corrente.

As autoridades mexicanas bloquearam, no domingo, a entrada a milhares de hondurenhos provenientes da Guatemala, com recurso a efetivos da polícia antimotim.

Um hondurenho morreu, após ser atingido por um projétil, enquanto os migrantes tentavam forçar a passagem para entrar no México.

Segundo algumas testemunhas, foi atingido por uma bala de borracha pela polícia mexicana.

O ministro do Interior mexicano, Alfonso Navarrete, declinou hoje qualquer responsabilidade das forças da ordem. Não tinham "qualquer arma, nem balas de borracha", afirmou.

O governo norte-americano anunciou hoje que deslocará mais de 5.000 soldados para a fronteira com o México em resposta a duas caravanas de migrantes da América Central que cruzam por estes dias a Guatemala e o México, com destino aos Estados Unidos.

Em conferência de imprensa, o comandante do Comando Norte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Terrence J. O´Shaughnessy, explicou que 800 militares já estavam a caminho da fronteira sudoeste do país e assegurou que, para o final da semana, o número de efetivos será superior a 5.000.