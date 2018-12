Mandante do ataque ao Charlie Hebdo foi detido

Hoje às 22:36 Facebook

Peter Cherif, o alegado mandante do ataque, em janeiro de 2015, contra o jornal Charlie Hebdo, em Paris, foi detido no Djibouti, em África, e será extraditado para França.

O suspeito, também conhecido como Abou Hamza, é um dos terroristas mais procurados do mundo e amigo dos irmãos Kouachi, os autores materiais do ataque que deixou 12 pessoas mortas a tiro, revela o jornal "Le Figaro".

Conhecido pelo pseudónimo Abou Hamza, Cherif tem hoje 36 anos e encontra-se em fuga desde 2011. Combateu no Iraque no início dos anos 2000 e foi condenado, em 2006 a quinze anos de prisão, por passar ilegalmente a fronteira do Iraque. Esteve preso em Mossul, mas escapou da prisão.

Mais tarde, foi entregue às autoridades francesas, mas deixado em liberdade antes do julgamento, tendo escapado em janeiro de 2011, antes de conhecer a sentença. Quatro meses depois, revela ainda o jornal francês, foi detetado no Iémen, onde se alistou na al Qaeda e deu formação aos irmãos que mais tarde atacaram o semanário, em Paris.