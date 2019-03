Mangueira vence Carnaval do Rio com desfile que lembrou Marielle

Hoje às 08:20 Facebook

A escola de samba Mangueira venceu o Carnaval do Rio de Janeiro 2019, somando o 20.º título de campeã.

As escolas de samba que desfilaram no Sambódromo foram avaliadas quanto a bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços, fantasias e comissão de frente. A Mangueira teve nota máxima em todos.

Em segundo lugar ficou a escola Unidos do Viradouro e, em terceiro, a Vila Isabel. As três campeãs voltam ao sambódromo do Rio de Janeiro no sábado, dia 9, para um novo desfile.

O desfile da Mangueira foi uma homenagem a heróis da resistência, negros e índios, com destaque para Marielle Franco, a deputada negra de 38 anos que foi assassinada a 14 de março de 2018.

"É um recado político para o presidente Bolsonaro. Isso daqui é a festa do povo. Carnaval é a festa do povo, não o que ele acha que é", disse Leandro Vieira, responsável da escola de samba, numa alusão às mensagens com material obsceno divulgadas pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter, no qual ele diz que cena é emblemática do que tinha "virado muitos blocos de rua".

"O Carnaval da Mangueira é o Carnaval do povo, da arte, da cultura popular!", frisou Leandro Vieira.

"A Mangueira chegou/ Com versos que o livro apagou/ Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento/ Tem sangue retinto pisado/ Atrás do herói emoldurado/ Mulheres, tamoios, mulatos/ Eu quero um país que não está no retrato", diz a letra do samba vencedor de 2019.