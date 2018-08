Manuel Pinho convidado para conferência em Macau

10 Maio 2018 às 10:48 Facebook

Manuel Pinho, antigo ministro da Economia do governo português, é um dos convidados da conferência "Uma Faixa, Uma Rota", em Macau.

A segunda edição do evento, que se realiza a 6 e 7 de junho na Universidade de Macau, é organizado pelo Gabinete de Estudo das Políticas do Governo, pela Fundação Macau e pelo "Grand Thought Think Tank", liderado pelo deputado Ma Chi Seng.

De acordo com a "Rádio Macau", a Manuel Pinho junta-se também Li Zhaoxing, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, e Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro português.

Em Macau, o antigo ministro da Economia português vai integrar um painel com Li Zhaoxing dedicado ao tema do apoio de Macau ao desenvolvimento da iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota". No segundo dia da conferência, um dos temas em foco vai ser "Macau como plataforma para a lusofonia" e um dos oradores agendados é Lei Heong Iok, presidente do Instituto Politécnico de Macau.

Manuel Pinho é arguido desde 3 de julho de 2017 no caso EDP. O ex-ministro é suspeito de corrupção passiva e de participação económica em negócio por fazer parte de um alegado esquema de corrupção que envolve a elétrica portuguesa, onde o Estado chinês controla uma posição de 28,25%.



De acordo com o jornal "Observador", há suspeitas de que o ex-ministro pode ter recebido cerca de um milhão de euros, entre 2006 e 2012. Numa nota, o advogado revela que Manuel Pinho está na China, em atividade académica a dar aulas e a fazer conferências, "mas deslocar-se-á a Portugal quando necessário, desde que avisado com antecedência razoável".

A iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", anunciada em 2013 pelo presidente Xi Jinping, propõe um plano de infraestruturas que pretende reativar a antiga Rota da Seda entre a China e a Europa através da Ásia Central, África e sudeste asiático.