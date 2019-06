Maquinista pára comboio para salvar cão acorrentado à via

Hoje às 11:48 Facebook

Um maquinista tornou-se herói na Internet, após um gesto que teve para com um cachorro abandonado, preso à linha de comboio, no Chile.

Identificado na conta de Facebook como Andrés Fabricio Argandoña, o maquinista parou o comboio que estava a conduzir, para salvar um cão acorrentado à linha, com a clara intenção de um comboio passar e o matar.

"Não há falta de pessoas más de coração", escreveu o maquinista, na publicação do vídeo que descrevia a situação, divulgado pelo jornal espanhol "20minutos".

No vídeo, vê-se o homem a sair do comboio e a aproximar-se do cão, que começa a ladrar e a abanar a cauda ao vê-lo. Quando se aproxima, percebe que o animal está amarrado com uma corrente à via.

"Como pode haver pessoas tão más, digo eu, que deixa cachorros amarrados à via? Isso não se faz", diz Argandoña, enquanto se aproxima do cão, "Espero que um dia a raça humana mude."