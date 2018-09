Marca italiana deixa Milão em choque com modelos com três mamas

Hoje às 15:19 Facebook

A Semana da Moda de Milão, que começou no dia 15 de setembro e termina no dia 25, é conhecida pelas propostas desafiadoras que por lá desfilam.

Em anos anteriores, modelos desfilaram só com notas no corpo, sem mais nada vestido. Mas, no desfilo de domingo, a marca "God Can"t Destroy Streetwear" foi mais além.

Pela passarela desfilaram modelos com três mamas. Trata-se de uma proposta da marca italiana, assente no imaginário futurista, em que o corpo humano sofre profundas transformações e são as marcas que controlam o Mundo.

As imagens das modelos rapidamente se tornaram virais nas redes sociais. Até pelas semelhanças que apresentam com a personagem Mary, do filme "Total Recall", de 1990, e protagonizado por Lycia Naff.