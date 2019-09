Marcelo reúne-se com Guterres no domingo em Nova Iorque

Hoje às 19:49 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se com o secretário-geral das Organização das Nações Unidas, António Guterres, no domingo, em Nova Iorque, antes do debate geral da 74.ª Assembleia Geral desta organização.

Segundo o programa divulgado pela Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa chega a Nova Iorque no domingo e o encontro com António Guterres está marcado para o fim da tarde, já madrugada de segunda-feira em Lisboa, no gabinete do secretário-geral das Nações Unidas.

Na segunda-feira, o chefe de Estado irá participar e intervir na Cimeira de Ação Climática convocada por Guterres, na qual se pretende que os líderes mundiais apresentem os seus planos para cumprir os objetivos do Acordo de Paris que visam limitar a subida da temperatura global.

Em vésperas desta cimeira sobre o clima, Marcelo Rebelo de Sousa e mais 31 chefes de Estado e de Governo juntaram-se num apelo à comunidade internacional e aos Estados subscritores do Acordo de Paris para que 2019 seja "o ano da ambição climática".

No dia seguinte, terça-feira, tem início o debate geral desta 74.ª sessão da Assembleia Geral da ONU e, segundo a lista provisória das Nações Unidas, o chefe de Estado português será o segundo a intervir no período da tarde, depois do presidente de Angola, João Lourenço.

Na abertura do debate geral, de manhã, o primeiro a discursar será o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, seguindo-se o presidente dos Estados Unidos da América, país anfitrião, Donald Trump, como é tradição.

À margem desta 74.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Marcelo Rebelo de Sousa tem previstos encontros bilaterais com os presidentes do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, do Quénia, Uhuru Kenyatta, do Níger, Mahamadou Issoufou, e da Colômbia, Iván Duque Márquez, bem como com o primeiro-ministro de Andorra, Antoni Martí.

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa irá ainda intervir num evento de alto-nível sobre economia sustentável dos oceanos, copatrocinado por Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa estreou-se no debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 Estados-membros da ONU em 2016, com um discurso em que defendeu que o novo secretário-geral devia ser "um congregador de espíritos e de vontades", na linha de Mahatma Gandhi e Nelson Mandela.

Nessa 71.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o Presidente português esteve focado na candidatura de António Guterres a secretário-geral desta organização - cargo para o qual o antigo primeiro-ministro português seria escolhido menos de um mês depois, iniciando funções em 01 de janeiro de 2017.

Na 72.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em 2017, foi o primeiro-ministro, António Costa, quem representou o Estado português.

No ano passado, voltou a ser Marcelo Rebelo de Sousa a representar Portugal no debate geral da 73.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

De acordo com a ONU, esta nova sessão terá na agenda temas como paz e segurança, erradicação da pobreza, fome zero, educação de qualidade, ação climática e inclusão.