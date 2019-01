Marcelo vai defender "empenho brasileiro" na CPLP no encontro com Bolsonaro

Hoje às 07:57 Facebook

O novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebe esta quarta-feira, em audiência, em Brasília, o seu homólogo português, num encontro em que Marcelo Rebelo de Sousa quer defender o "empenho brasileiro" na CPLP.

Marcelo Rebelo de Sousa assistiu à posse de Jair Bolsonaro na terça-feira, em Brasília, e disse que pretende falar hoje sobre as comunidades portuguesa e brasileira nos dois países, a conferência dos oceanos, as relações União Europeia/Mercosul e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Não há CPLP sem Brasil. O Brasil é uma potência mundial, é um país liderante do Mercosul, tem um peso fundamental no universo latino-americano", disse o chefe de Estado português aos jornalistas em Brasília.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "o Brasil tem de estar profundamente empenhado na CPLP" para que a comunidade de língua portuguesa tenha "peso no mundo".

"É isso que eu vou dizer ao Presidente Bolsonaro. É isso que eu espero ouvir dizer da parte dele", acrescentou, numa alusão ao encontro que está marcado para as 10:45 locais (12:45 em Lisboa), no Palácio do Planalto, em Brasília.

O chefe de Estado português assumiu que o encontro, de meia hora, "tem de ser muito incisivo, muito concentrado em termos de temas".

"Vai ter de ser metido tudo num esquema muito preciso, muito incisivo e muito concreto", disse aos jornalistas já depois da cerimónia de posse de Jair Bolsonaro.

O diplomata português Francisco Ribeiro Telles, que assumiu o cargo de secretário executivo da CPLP na terça-feira, também assistiu à posse de Jair Bolsonaro, tal como o presidente em exercício da comunidade lusófona, o chefe de Estado de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que viajou para Brasília com Marcelo Rebelo de Sousa.

Além de Portugal, Brasil e Cabo Verde, integram a CPLP Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Antes do Presidente português, Bolsonaro recebe o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e depois o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o vice-presidente do comité permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Ji Bingxuan, segundo o Governo brasileiro.

Bolsonaro estará acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que inicia o primeiro dia de trabalho do novo executivo brasileiro com uma reunião com o seu homólogo de Angola, Manuel Domingos Augusto.

Jair Bolsonaro tomou posse como o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, sucedendo a Michel Temer, que assumiu a chefia do Estado em agosto de 2016, depois da destituição de Dilma Rousseff, de quem era vice-presidente.