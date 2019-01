Marcha branca em homenagem a português esfaqueado na Suiça

Hoje às 11:37 Facebook

Cerca de quatro mil pessoas participaram, no domingo, numa marcha branca contra a violência em Genebra, na Suíça, após a morte de um português.

O protesto silencioso ocorreu depois de um jovem português de 22 anos, filho de emigrantes, ter sido esfaqueado em consequência de um desentendimento, no dia 18.

A marcha percorreu pouco mais de um quilómetro, até ao local da tragédia, o parque de estacionamento subterrâneo do centro comercial "Planète Charmilles". Maior parte da multidão estava vestida de branco e alguns usaram camisolas com a imagem da vítima.

O presumível autor do homicídio, um jovem de 18 anos, entregou-se à polícia no dia do assassinato. Outros dois indivíduos, presentes no local do crime, também foram presos pela polícia. Um deles esteve na origem do conflito e o outro teria sido chamado, como reforço, pelo suposto assassino.

Os três suspeitos foram ouvidos por um juiz na segunda-feira, tendo ficado em prisão preventiva até nova audição.

O funeral de Christophe Lopes Teixeira realizou-se na sexta-feira e contou com a presença do Cônsul de Portugal em Genebra, Bruno Paes Moreira, tendo comparecido centenas de portugueses e amigos do falecido.