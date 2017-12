Marinha britânica escoltou navio russo para fora das águas territoriais

Hoje às 08:47 Facebook

Uma fragata da Marinha britânica escoltou um navio de guerra russo que se aproximou das águas territoriais no dia de Natal anunciou o Ministério da Defesa de Londres.

Inicialmente, a fragata britânica HMS St Albans foi enviada no sábado para "perto" da fragata russa Almirante Gorchkov, no Mar do Norte, para "vigiar a atividade nas zonas de interesse nacional" devendo regressar esta terça-feira a Portsmouth.

No domingo, o navio patrulha britânico HMS Tyne foi igualmente enviado para a zona tendo participado na escolta ao navio russo no Mar do Norte e depois no Canal da Mancha.

Segundo o Ministério da Defesa de Londres, um porta-helicópteros do Reino Unido esteve também envolvido numa missão de vigilância a outros dois navios russos.

"Não vou hesitar na defesa das nossas águas (territoriais) nem vou tolerar qualquer forma de agressão", afirmou o ministro da Defesa britânico, Gavin Williamsont.

"A Grã-Bretanha jamais se deixará intimidar, sobretudo quando se trata da proteção do nosso país, do nosso povo e dos nossos interesses nacionais", acrescentou.

O ministro disse que se verifica um "incremento" da atividade de navios russos que "navegam em águas territoriais britânicas".

No princípio do ano, meios navais britânicos, incluindo o HMS St Albans, escoltaram um porta-aviões e um navio lança-mísseis russos para fora das águas territoriais.