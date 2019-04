Marinha portuguesa vai tentar rebocar barco naufragado em São Tomé e Príncipe

Augusto Correia Hoje às 13:01 Facebook

A Marinha Portuguesa vai tentar rebocar para terra a embarcação que naufragou na quinta-feira ao largo de São Tomé e Príncipe. Não se sabe ainda se há vítimas portuguesas.

O navio-patrulha NPR Zaire está a participar nas buscas por desaparecidos após o naufrágio de um navio de passageiros ao largo de São Tomé e Príncipe. Há pelo menos 10 desaparecidos e oito mortos confirmados, incluindo uma mulher, africana, localizada esta sexta-feira pela Marinha portuguesa, junto ao casco da embarcação.

Na quinta-feira, os mergulhadores do NPR Zaire equacionavam a hipótese de entrar na embarcação, que está à superfície e virada para baixo, para procurar desaparecidos. Como não há condições de segurança para o mergulho, o navio patrulha da Marinha "vai tentar rebocar a embarcação para junto de terra", disse ao JN o porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), o comandante Pedro Coelho Dias.

A embarcação naufragou a 20 milhas da costa (cerca de 40 quilómetros), na quinta-feira de madrugada. Na lista de passageiros há duas pessoas com nomes portugueses, mas até ao momento ainda não foi possível confirmar se há cidadãos lusitanos entre as vítimas.

"Os nomes, efetivamente, são portugueses, mas não é incomum haver nomes portugueses de são-tomenses, podendo dar-se o caso, até, de ser alguém com dupla nacionalidade", acrescentou o comandante Coelho Dias.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro explicou que na lista de passageiros há dois nomes que, aparentemente, levam a concluir que se tratará de cidadãos portugueses. "Todavia, não é possível confirmá-lo porque não temos registo desses nomes nos nossos serviços consulares. Contudo, é sempre de admitir que pudessem estar em viagens de turismo. Mas ainda não foi possível determinar a nacionalidade desses dois passageiros que têm nomes portugueses", disse.

De acordo com o secretário de Estado das Comunidades, em circunstâncias como estas há três formas de atuar para se chegar a uma identificação: confirmação através do registo consular, através de informações das autoridades locais e pelos contactos de familiares.

"Ora, neste caso, estas três fontes de informação não se verificam, ou seja, por um lado não temos registo destes cidadãos na secção consular da embaixada e as autoridades ainda não conseguiram confirmar a identidade dos desaparecidos e, por outro lado, também não temos contactos familiares a solicitarem informações sobre estes dois nomes", destacou.

Segundo o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, o "Amfitriti" partiu na noite de quarta-feira de São Tomé com 64 passageiros e oito tripulantes a bordo, tendo sido enviado um alerta de naufrágio, por um outro navio, às 4 horas da madrugada de quinta-feira.

O navio, que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, zarpou do porto de São Tomé com destino à cidade de Santo António, na quinta-feira, e adornou já perto da ilha do Príncipe, na quinta-feira, afundando-se em seguida.