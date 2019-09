Massimo Livi Bacci: "Itália vai precisar de muitos imigrantes"

Ivete Carneiro Hoje às 14:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Professor Emérito da Universidade de Florença, cidade onde nasceu, Massimo Livi Bacci, 82 anos, debruçou-se sobre as crises de mortalidade e de fertilidade, os impactos da colonização europeia da América do Sul e a evolução demográfica no século XX.

Autor de um estudo pioneiro sobre a fecundidade portuguesa, o antigo senador italiano foi condecorado pelo presidente Cavaco Silva com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Diz, rindo, que costuma brincar com os netos gabando-se de ter a mesma condecoração que o treinador José Mourinho e o jogador Cristiano Ronaldo.

Itália tem um novo Governo, europeísta e sem extrema-direita. Uma grande mudança. O que espera da gestão das migrações?