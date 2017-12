Mata mulher à frente dos três filhos menores e tenta suicidar-se

Hoje às 09:34, atualizado às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher foi assassinada alegadamente às mãos do marido, esta quinta-feira, em Azuqueca de Henares, na província espanhola de Guadalajara.

O suposto agressor atacou a mulher com uma arma branca, em casa da vítima e à frente dos três filhos menores de ambos, informaram os serviços de emergência locais à agência de notícias Europa Press.

De acordo com a mesma fonte, citada pelo jornal espanhol "El Mundo", o suspeito ter-se-á tentado suicidar na sequência do crime.

O alerta às autoridades foi dado às 7.43 horas desta quinta-feira. Além dos serviços médicos de socorro, acorreram ao local a Polícia Local, a Guarda Civil de Guadalajara e um grupo de intervenção da Cruz Vermelha para prestar assistência aos filhos do casal.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De acordo com estatísticas do governo espanhol, 47 mulheres morreram vítimas de violência doméstica desde o início do ano até dia 26 de dezembro.