Mata mulher e dois amigos que o queriam impedir de conduzir embriagado

Um homem no Estado do Mississípi, nos EUA, matou a mulher e dois amigos, atingindo-os a tiro. As vítimas tentaram impedi-lo de conduzir alcoolizado depois de uma festa de anos.

Michael Martin Barnhill, de 30 anos, foi acusado pela morte da mulher e de dois amigos, em Winona. O incidente aconteceu no início do mês, depois de uma festa de anos. As autoridades foram alertadas pouco antes da meia-noite por alguém que ouviu disparos de tiros.

À "NBC News", o xerife Clint Walker explicou que o homem ficou "embriagado e bastante agressivo" durante uma festa de anos. Uma das mulheres presentes na evento, ao aperceber-se do estado de embriaguez do homem, escondeu a chave do automóvel.

As autoridades revelam que Michael "saiu da casa para o veículo, regressou, tirou um cigarro da mão da sua mulher e disparou sobre ela". Os donos da casa tentaram parar o homem e acabaram também por ser atingidos, morrendo no local.

Na casa onde o incidente decorreu estava também o filho menor de Michael, com apenas 10 anos. Com receio de que o homem se aproximasse do filho, dois dos convidados barricaram-se no quarto onde a criança estava e ficaram lá até à chegada da polícia.

O homem terá fugido do local e regressou pouco depois, "como se nada tivesse acontecido", adiantou o Xerife. Ainda assim, foi detido e está agora a aguardar julgamento.