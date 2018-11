Mata namorado e cozinha-o em prato tradicional dos Emirados Árabes

JN Hoje às 20:33 Facebook

Uma mulher marroquina descobriu que o namorado, com quem mantinha uma relação de sete anos, queria casar com outra pessoa. Três meses depois, é acusada de o ter matado e servido os restos mortais a trabalhadores paquistaneses nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo as autoridades, citadas pela BBC, o homicídio terá ocorrido há três meses, mas só agora foi descoberto porque encontraram um dente no liquidificador da mulher de cerca de 30 anos. A suspeita aguarda julgamento enquanto decorre uma investigação do caso.

De acordo com o jornal "The National", em Abu Dhabi, a mulher confessou o crime às autoridades, dizendo que se tratou de um momento de "loucura".

A polícia não revelou detalhes sobre a forma como a vítima morreu, mas contou que os restos mortais foram cozinhados pela namorada e servidos num prato tradicional dos Emirados Árabes, "chicken machboos" (frango e arroz), a paquistaneses que estavam a trabalhar numa zona próxima onde o casal vivia.

O mesmo jornal adianta que foi o irmão da vítima que encontrou o dente dentro do liquidificador, quando foi procurá-lo em sua casa na cidade de Al Ain, na fronteira com Omã. O homem denunciou à polícia o desaparecimento do irmão e entregou o dente para testes de ADN, que confirmaram que pertencia à vítima.

A mulher teria dito ao irmão que apenas tinha expulsado o namorado de casa, mas mais tarde acabou por confessar em interrogatório polical que cometeu o homicídio. Admidiu ainda que terá pedido a ajuda de uma amiga para limpar o apartamento depois do crime.

A marroquina foi encaminhada para o hospital para realizar exames de saúde mental.