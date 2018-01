Matou a ex-mulher à facada, fugiu e teve acidente de carro

Hoje às 15:53, atualizado às 15:59 Facebook

Uma mulher foi encontrada morta em casa, esta sexta-feira à noite, no município de Los Realejos, em Tenerife (Espanha), com ferimentos causados por uma arma branca, alegadamente infringidos pelo ex-parceiro.

O corpo da vítima, cidadã venezuelana de 46 anos, foi encontrado por agentes da polícia local, depois de terem recebido o alerta dos vizinhos.

O suspeito do crime, Esteban H. D., 68 anos, encontra-se em estado grave, depois de ter sofrido um acidente ao fugir de casa, na sequência da agressão fatal, escreve o "El Mundo".

O alegado homicídio acontece dez dias depois de um processo judicial por maus tratos sobre o suposto agressor ter sido arquivado. A vítima mortal, Jennifer H. S., denunciou o ex-companheiro no passado dia oito de janeiro, por violência doméstica, especificamente agressões verbais, assegurando, no entanto, não necessitar de medidas de proteção. O caso foi avaliado pela Justiça como sendo de baixo risco e, dias depois, um julgamento rápido arquivou o processo.

De acordo com o mesmo jornal espanhol, no dia 17 de janeiro (quarta-feira), agentes da Polícia Nacional entraram em contacto com a vítima para verificarem o estado em que a mulher se encontrava e averiguarem se as agressões verbais continuavam. Jennifer estava aparentemente tranquila.

Apesar de já não manterem um relacionamento, agressor e vítima dividam casa.