Matou a ex-mulher e morreu em acidente de carro ao fugir com a filha

Um homem morreu num acidente de carro depois de matar a ex-mulher à facada, no Brasil. Estaria a fugir com a filha de ambos, de cinco anos, quando chocou com um camião.

O homicida, identificado como Wanderson Souza, matou a ex-mulher à facada, na quinta-feira à noite, em Barro Alto, no norte de Goiás, no Brasil.

A mulher, conta o portal de notícias G1, tinha obtida uma ordem de proteção contra o ex-marido três dias antes.

Ignorando a restrição, Wanderson assassinou a ex-mulher à facada e fugiu de carro com a filha de ambos, uma menina de cinco anos. Seguiria para casa dos pais quando chocou de frente com um camião.

O suspeito ficou encarcerado nos destroços da viatura. Depois de socorrido, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Barro Alto, mas sucumbiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a menina sofreu ferimentos ligeiros. Após observação médica, teve alta e foi entregue aos cuidados de familiares.