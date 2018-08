Matou a mãe e feriu o padrasto à facada enquanto dormiam

13 Maio 2018 às 21:52 Facebook

Um homem de 26 anos foi detido, na madrugada de domingo, na localidade valenciana de Benimàmet, Espanha, por matar a mãe e ferir gravemente o companheiro com uma faca, enquanto o casal dormia.

Segundo confirmaram fontes próximas da investigação à agência de notícias Europa Press, o indivíduo foi detido momentos depois do crime, por agentes da Polícia Nacional, depois de o irmão do suspeito ter dado o alerta às autoridades.

Ao chegar ao local, à casa de família, em Benimàmet, a polícia encontrou o alegado agressor coberto de sangue e com feridas no pescoço, supostamente provocadas pelo próprio, segundo escreve o espanhol "El Mundo", citando fontes policiais.

De acordo com o Centro de Informação e Coordenação de Urgências, a mulher, de 50 anos, encontrava-se em estado muito grave, tendo acabado por não resistir aos ferimentos. O companheiro da vítima, de 54 anos, deu entrada transportado no hospital com feridas no pescoço.

O homem está sob custódia policial no Hospital La Fe, em Valência.