Matou a mulher à facada e deitou corpo ao lixo

Um norte-americano da Florida matou a mulher à facada, depois de uma discussão, e atirou o corpo para o caixote do lixo, que colocou na rua para ser recolhido pelos serviços de limpeza urbana.

O crime deu-se a 28 de novembro, mas o suspeito, Joseph Traeger, de 50 anos, foi detido apenas na última semana, depois de o caso ter começado a ser investigado como o de uma pessoa desaparecida, revela a polícia de Sunrise.

A polícia começou as investigações a dois de dezembro, quando o suspeito telefonou às autoridades para dar conta do desaparecimento da mulher, Jeneen Catanzaro, afirmando que a tinha visto pela última vez na manhã de 29 de novembro, quando esta saiu para o trabalho.

Na altura, Traeger disse à polícia que estava casado há dez anos, mas que a relação se tornou conturbada no último ano devido a problemas financeiros e ao seu vício de heroína, revela a televisão ABC News. No histórico do casal, estavam duas queixas por violência doméstica contra Joseph Traeger. O pai da vítima garante ainda que alertou a filha para o comportamento violento do marido.

Com o desenrolar da investigação, as autoridades aperceberam-se de contradições no relato do marido da vítima, que foi expuslo de casa pela mulher ainda em outubro, mas que disse à polícia ter regressado a pedido dela. Mais tarde, confrontado com outras provas, esclareceu que tal versão era mentira e disse que a morte da mulher foi acidental.

Na última versão apresentada à polícia acabou por confessar ter matado a mulher com uma faca, porque ela não o deixou regressar a casa. O corpo da vítima acabou por ser descoberto numa lixeira.