Matou as filhas e suicidou-se em Espanha

Um homem de 48 anos matou as duas filhas, de dois e cinco anos, com uma faca para depois se suicidar, esta terça-feira de manhã, em Castellón, no leste de Espanha.

A mãe das crianças não estava presente no local no momento do crime, já que se encontrava separada do pai das filhas, depois de ter apresentado queixa por violência doméstica.

O caso foi descoberto esta manhã, cerca das 6 horas (5 horas em Portugal continental), quando os serviços de emergência receberam uma chamada a indicar de que uma pessoa teria caído da janela de um prédio. A Polícia Nacional entrou no apartamento do homem e deparou-se com o cenário de horror.