Matou filhos após marido fingir acidente fatal para receber seguro

No início de setembro, na China, "Mr. He" comprou um plano de seguro no valor de de um milhão de yuans, cerca de 125 mil euros. Dias depois, fingiu a própria morte num acidente de carro. Mas cometeu um erro fatal: não contou o plano à família.

A mulher "Ms. Dai", 31 anos, afogou-se com os dois filhos, um rapaz de quatro anos e uma rapariga de três, deixando uma nota de suicídio. O desgosto pela morte do marido motivou a tragédia, três semanas depois do suposto acidente que matou "Mr. He".

O homem de 34 anos foi dado como morto depois de o carro que pediu emprestado ser encontrado num rio, apesar de o corpo nunca ter sido recuperado. O seguro, diz a imprensa chinesa, teria o nome da mulher como beneficiária.

"Mr. He", que afinal continua vivo, soube da morte da família e decidiu entregar-se à polícia. Foi detido sob acusação de fraude de seguros e danos intencionais à propriedade, disse a polícia à Xinhua - agência de notícias oficial do governo chinês - em comunicado.

Tinha dívidas de empréstimos de mais de 100 mil yuans, cerca de 12.500 euros, explica a BBC, com base na rádio Voice of China.

Antes de se entregar, "Mr. He" publicou um vídeo nas redes sociais, que foi muito partilhado, no qual ele aparecia a chorar e a confessar que pediu dinheiro emprestado para pagar o tratamento da filha de três anos, que sofria de epilepsia.

O incidente tem corrido as redes sociais chinesas durante os últimos dias, lançando discussões sobre pressões financeiras e questões familiares. A "hashtag" #ManFakesDeathLeadingtoWifesDeath foi partilhada quase 29 milhões de vezes no site microblogging chinês Weibo.