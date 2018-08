Matou gato na máquina de lavar roupa e partilhou vídeo na Net

04 Maio 2018 às 11:34 Facebook

Uma mulher espanhola de 19 anos foi detida pela Guardia Civil, depois de ter matado um gato na máquina de lavar, filmado o sofrimento do animal e publicado o vídeo no Instagram.

O caso foi denunciado em meados de março, quando as autoridades espanholas começaram a receber várias denúncias de associações de proteção de animais e de pessoas indignadas com as imagens que tinham visto na rede social.

A Guardia Civil de Daimiel, Ciudad Real, investigou o caso e, com a ajuda de conhecidos da suspeita, conseguiu agora identificá-la e detê-la, acusada de maus-tratos a animais.

No vídeo publicado online, é possível perceber que o gato não morreu com o primeiro ciclo de lavagem, mas que a mulher voltou a ligar a máquina, acabando por o matar.