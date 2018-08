Matou namorado de colega de trabalho porque queria namorar com ela

04 Maio 2018 às 11:56 Facebook

Kevin Prasad, de 31 anos, matou o namorado de uma colega de trabalho com vários tiros na última semana, por querer manter uma relação com a amiga. O atirador trabalhava no Aeroporto Internacional de São Francisco, EUA.

De acordo com o "The Washignton Post", Kevin Prasad passou meses a tentar atrair Thandel Seinn, que trabalhava com ele nos serviços de segurança no Aeroporto Internacional de São Francisco. O homem pediu a Thandel em namoro diversas vezes, sempre em vão, porque ela recusava, explicando que tinha uma criança de três anos com seu namorado de longa data, Mark Mangaccat.

Os dois colegas de trabalho tinham uma relação amigável e trabalharam juntos pela última vez a 25 de abril. Nesse dia, Thandel Seinn disse a Kevin Prasad que se ia mudar para Las Vegas com o namorado e o filho. Nessa mesma noite, o atirador decidiu seguir Mark Mangaccat até casa em Daly City com o amigo Matthew Rivera.

Por volta das 22 horas, quando Mark entrou na garagem, Kevin saiu do carro e disparou entre cinco a seis tiros contra ele. De seguida, voltou para o carro e fugiu com Donovan. Mark, que se tentara esconder dentro do carro, morreu no banco do condutor.

Os dois suspeitos foram presos em 24 horas, a 26 de abril, após Thandel ter levantado a possibilidade de que Kevin Prasad estivesse envolvido no assassinato. "Espere, tenho um colega no trabalho que está constantemente a pedir para namorar comigo", disse ela à polícia durante uma entrevista, depois de explicar que Mark não tinha ligações a gangues nem inimigos.

Kevin Prasad e Matthew Rivera enfrentam a possibilidade de prisão perpétua ou pena de morte. Os dois homens são acusados ​​de homicídio em primeiro grau, de agressão com arma de fogo e de disparar contra um veículo ocupado.