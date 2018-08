Matou o marido 15 dias após o casamento

Hoje às 12:53 Facebook

Uma mulher de 48 anos foi detida, na segunda-feira à noite, em Alicante, Espanha, por ter matado o marido com uma chave de fendas, duas semanas após o casamento.

Detido como cúmplice ficou um homem de 52 anos que tomava conta da mulher, por esta precisar de uma cadeira de rodas, segundo a "Europapress".

O crime ocorreu pelas 22 horas locais de segunda-feira, num penhasco da zona de L'Albufereta, em Alicante, e terá sido presenciado por uma agente da polícia que estava fora de serviço. A agente informou as autoridades do sucedido, permitindo a detenção dos suspeitos na hora, segundo explica a polícia espanhola em comunicado.

A agente, que se identificou como tal, gritou com os suspeitos e tirou a chave de fendas de um dos detidos. Tentou também ajudar o homem caído no chão, que já estava morto. Quando foi detida, a mulher da vítima estava sem a cadeira de rodas e a usar luvas, segundo informou a agência Efe, o que levantou suspeitas sobre a real necessidade da mulher em usar aquele auxiliar de locomoção.

A vítima, de 69 anos e de nacionalidade espanhola, encontrava-se deitada no chão, entre dois veículos, sem sinais de vida, e com ferimentos no peito e no pescoço, quando chegou a polícia.

Os detidos esperavam, na terça-feira, serem levados a tribunal.

As razões que motivaram o crime estão ainda a ser investigadas. A chave de fendas utilizada no crime foi vista na altura, mas não foi ainda encontrada.