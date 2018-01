Mau tempo no norte da Europa provoca seis mortos

Ontem às 19:31 Facebook

O número de mortos resultantes da forte tempestade que está a afetar esta quinta-feira vários países do norte da Europa subiu para seis, com a confirmação de três novas vítimas mortais na Alemanha.

Um balanço anterior da intempérie, marcada por ventos fortes e queda de neve intensa, dava conta de três mortos: dois homens na Holanda e uma mulher na Bélgica.

As autoridades policiais holandesas relataram também um acidente com um autocarro escolar que resultou em seis feridos, um deles em estado grave, o condutor do veículo. Os restantes feridos, com vários graus de gravidades, são todos crianças.

A polícia do Estado de Thuringia, no leste da Alemanha, informou que uma das vítimas mortais é um bombeiro que foi atingido por uma árvore na cidade de Bad Salzungen. Outro bombeiro ficou gravemente ferido no mesmo acidente.

Em Lippstadt, no oeste da Alemanha, um condutor morreu quando perdeu o controlo do veículo por causa dos ventos fortes.

Um homem de 59 anos também perdeu a vida em Emmerich, cidade alemã que fica perto da fronteira com a Holanda, quando estava num local para a prática de campismo e foi atingido por uma árvore.

Vários países do norte da Europa estão a ser, esta quinta-feira, atingidos por uma forte tempestade que está a provocar, a par de vítimas mortais, o caos nos transportes, impedindo voos e dificultando a circulação de comboios e automóveis.

Por exemplo, o tráfego aéreo no aeroporto internacional de Amesterdão-Schiphol esteve paralisado durante toda a manhã.

O espaço aéreo deste aeroporto holandês seria reaberto gradualmente ao início da tarde, mas por causa das más condições meteorológicas um total de 320 voos foram cancelados.

A intempérie também provocou danos em França, onde perto de três mil pessoas ficaram sem eletricidade na região norte daquele país. Reino Unido e Roménia são outros dos países afetados pelo mau tempo, com relatos de escolas encerradas, portos fechados, interrupção de transportes, queda de árvores e falhas de eletricidade.