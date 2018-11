May diz que acordo cumpre referendo britânico e deve ser votado antes do Natal

Hoje às 13:07, atualizado às 13:10 Facebook

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse, este sábado, que o acordo alcançado com os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) honra o referendo, o país e espera que seja aprovado pelo Parlamento britânico ainda antes do Natal.

"É um bom negócio para todo o Reino Unido, cumpre com o que foi referendado e com outras questões como o controlo das fronteiras e protege a nossa segurança", disse May, em conferência de imprensa, acrescentado que vai defendê-lo perante os membros do Parlamento britânico.

A primeira-ministra britânica adiantou esperar que o Parlamento vote o "bom acordo" alcançado este domingo, ainda antes do natal e depois de um "debate crucial", reiterando as palavras do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, de que este é o único acordo possível.

May salientou que vai defender "de alma e coração" o acordo na Câmara dos Representantes, em dezembro, considerando que o texto cumpre com o que os eleitores já votaram no referendo que decidiu o "Brexit".

Com o acordo alcançado em Bruxelas, Theresa May salientou que o reino Unido recupera o controlo sobre as suas fronteiras, dinheiro e legislação, deixando ainda de estar sujeito às regras das políticas comuns da agricultura e das pescas.

Theresa May começou, entretanto, a tentar cativar os compatriotas. Numa carta escrita no sábado, mas divulgada este domingo, sustenta que o acordo garante que o Braxit é bom para o país.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 validaram hoje o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e a declaração política da relação futura com este país, o primeiro a sair do projeto europeu.

"O Conselho Europeu endossa o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia [...]. Nessa premissa, o Conselho Europeu convida a Comissão, o Parlamento Europeu, e o Conselho a empreenderem os passos necessários para assegurar que o acordo entra em vigor a 30 de março de 2019, para garantir uma saída ordenada", lê-se nas conclusões da cimeira extraordinária deste domingo.