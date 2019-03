May demite-se em troca de acordo para o Brexit

Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira-ministra britânica anunciou aos deputados do seu partido, esta quarta-feira, quando o acordo para o Brexit for aprovado.

A primeira-ministra britânica anunciou que pretende sair de funções antes da próxima fase de negociações com a União Europeia (UE), após o Acordo de Saída para o Brexit for aprovado, noticiou hoje a BBC.

O anúncio terá sido feito durante uma reunião à porta fechada com o grupo parlamentar e a informação transmitida pelo deputado James Cartilage.

Theresa May já tinha prometido, ao responder a uma moção de censura dentro do partido Conservador, em dezembro do ano passado, que pretendia demitir-se antes das eleições legislativas de 2022.