May pede adiamento do Brexit até 30 de junho, Tusk oferece um ano

A primeira-ministra britânica formalizou esta sexta-feira um segundo pedido de prorrogação da data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) até dia 30 de junho, indicando estar a preparar-se para realizar eleições europeias em maio.

May escreveu hoje uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em que refere não ser nem do interesse do Reino Unido nem da UE que o país participe nas eleições para o Parlamento Europeu, que se vão realizar entre 23 e 26 de maio, mantendo ainda a esperança de poder aprovar a lei para o Brexit a tempo de cancelar o escrutínio.

"Porém, o Reino Unido aceita a opinião do Conselho Europeu de que se o Reino Unido continuar a ser membro da União Europeia a 23 de maio, teria a obrigação legal de realizar eleições. O Governo está assim a avançar com os preparativos legais e responsáveis para esta contingência, incluindo fazer o edital que determina a data das eleições", refere na carta.

Donald Tusk é favorável a um adiamento de 12 meses do Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, mostra-se a favor de conceder ao Reino Unido um adiamento "flexível" do Brexit por 12 meses, avança a BBC.

Fontes de Bruxelas adiantaram à agência France Presse que o plano "vai ser apresentado hoje aos Estados-membros", mas tem de ser aprovado de forma unânime pelos 27 países do bloco europeu.

A "solução" permitirá ao Reino Unido sair da União Europeia antes do final do período de adiamento (12 meses) se o Parlamento de Londres conseguir ratificar um acordo sobre a saída.

Neste momento, o Reino Unido está submetido a um prazo que termina no próximo dia 12 de abril para apresentar novas propostas para o Brexit ou sair sem acordo. O pacto negociado entre Londres e Bruxelas foi rejeitado três vezes pelo Parlamento britânico.