May pediu adiamento do Brexit até 30 de junho

Hoje às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira-ministra britânica, Theresa May, solicitou à União Europeia o adiamento do Brexit até ao dia 30 de junho.

"Escrevi esta manhã ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para informar que o Reino Unido quer uma extensão do Artigo 50 até ao dia 30 de junho.

Telefonou a Juncker para saber como abordar Conselho Europeu

"O presidente [Jean-Claude] Juncker acaba de receber um telefonema da primeira-ministra Theresa May. [May] Informou-o do último ponto da situação em torno do processo do Artigo 50.º e consultou o presidente sobre qual seria a melhor forma de abordar o Conselho Europeu. Discussões estão em curso", anunciou Margaritis Schinas, porta-voz do executivo comunitário.

May considera inaceitável Londres participar nas eleições europeias

"Eu não acredito que tais eleições sejam do interesse de ninguém. A ideia de que, três anos depois de votar a saída da UE, o povo deste país deveria ser convidado a eleger um novo grupo de deputados europeus é, penso, inaceitável", disse , no debate semanal com deputados na Câmara dos Comuns.

May disse que o Governo pretende submeter ao parlamento o Acordo de Saída negociado com Bruxelas para um "voto significativo".

"Se essa votação for aprovada, a extensão dará à Câmara tempo para considerar a lei do Acordo de Saída. Se não, a Câmara terá que decidir como proceder. Mas como primeira-ministra, eu não estou preparada para atrasar o 'Brexit'", vincou.