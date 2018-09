May vai apresentar "em breve" nova proposta sobre fronteira irlandesa

Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai apresentar "em breve" aos europeus uma nova proposta sobre a fronteira irlandesa, uma das principais questões por resolver nas negociações com a União Europeia (UE) sobre o 'Brexit'.

"Vamos apresentar em breve as nossas próprias propostas", disse May no final da cimeira europeia de Salzburgo, durante a qual foi convidada pelos 27 parceiros europeus "a trabalhar" na proposta britânica.

"Não pode haver acordo sem uma solução legalmente operacional para a fronteira irlandesa, mas essa solução não pode dividir o Reino Unido em dois territórios aduaneiros", afirmou.

Londres e Bruxelas esperam chegar a acordo na próxima cimeira, em outubro em Bruxelas, sobre a saída do Reino Unido da UE e sobre o quadro da futura relação, em particular em termos económicos.

Se até lá as negociações não avançarem, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que se reuniu hoje a sós com May, admite convocar uma cimeira extraordinária para 17 e 18 de novembro.

Em conferência de imprensa após o encontro com Tusk, Theresa May voltou a afastar a possibilidade de um "segundo referendo", evocado hoje pelos primeiros-ministros de Malta e da República Checa.

"Não haverá um segundo referendo [...] O povo votou", afirmou, reiterando que o Reino Unido vai sair da UE a 29 de março de 2019.

A primeira-ministra britânica disse também que a sua proposta de acordo, conhecida como o plano 'Chequers', é "a única séria e credível", minutos depois de Tusk ter afirmado que a proposta "não vai funcionar".

O plano 'Chequers' contempla criar uma área de livre comércio para bens depois do 'Brexit', o que evitaria os controlos de alfândega e manteria aberta a fronteira irlandesa, ao mesmo tempo que mantém a saída do mercado interno e o fim da liberdade de circulação de europeus no Reino Unido