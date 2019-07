Hoje às 22:20 Facebook

O McDonald's da Malásia criou um novo hambúrguer inspirado em Portugal, integrante na edição especial "Discover the World 2019", que leva os consumidores a darem uma volta ao mundo.

Através de um vídeo promocional cheio de referências à história e cultura portuguesa, o McDonald's da Malásia deu a conhecer o seu mais recente hambúrguer, de edição limitada, inspirado em Portugal.

O "Portuguese Chicken Burger" (hambúrguer de frango português) é apresentado juntamente com ícones como Vasco da Gama, o galo de Barcelos, e os trajes tradicionais portugueses, numa história que nos remete para o tempo dos descobrimentos portugueses.

No vídeo vê-se um navio português, com o navegador e os tripulantes vestidos à época e com trajes tradicionais, como se fosse um rancho folclórico, a atracar num restaurante da cadeia de fast-food norte-americana. Quando chegam, trocam malaguetas pelo novo hambúrguer.

Na página criada especialmente para divulgar o hambúrguer, lê-se que é constituído por "um panado de frango crocante de deixar água na boca, servida com uma mistura de vegetais e uma folha inteira de alface, entre duas fatias de pão com grãos de pimenta que o vão fazer querer mais".