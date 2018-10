Mecânico dispara acidentalmente canhão e destrói F-16 da força aérea

Hoje às 10:24 Facebook

Twitter

Um mecânico que opera na base aérea de Florennes, no sul da Bélgica, terá disparado acidentalmente um míssil de um F-16. Na sequência do incidente, um outro avião foi destruído e dois operacionais sofreram ferimentos ligeiros.

Um F-16 ficou completamente destruído depois de ser atingido pelo disparo de um míssil de um outro avião que estava na mesma base aérea. As imagens, que mais parecem saídas de um filme de guerra, rapidamente chegaram às redes sociais e demonstram a violência do incidente provocado por um alegado erro de um dos mecânicos que opera naquele local.

Na sequência do disparo acidental, houve mais um avião que ficou danificado e dois técnicos que operam no local sofreram ferimentos ligeiros. As autoridades locais já abriram um inquérito para perceber o que se passou.