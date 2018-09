Hoje às 14:50 Facebook

Uma médica brasileira usou a criatividade para colocar numa receita médica o tratamento de um doente analfabeto. A irmã partilhou a imagem nas redes sociais e facilmente se tornou viral.

A clínica, que exerce no Hospital Municipal de Belém, no Brasil, usou fitas adesivas com cores e padrões diferentes para identificar os medicamentos, escrevendo ao lado o horário das tomas.

No final da receita, ainda colou uma fita com várias frutas para lembrar o doente que tem que ingerir esses alimentos.