Médico de serviço recorda ataques de Paris: "Não havia gritos, só calma"

Salomé Filipe Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Na noite de 13 de novembro de 2015, em Paris e em Saint-Denis, o grupo terrorista Estado Islâmico levou a cabo ataques que provocaram mais de 180 vítimas mortais e feriram mais de 350. Quase 90 morreram na sala de espetáculos Bataclan, uma das mais célebres da capital francesa. Oito atacantes foram abatidos.

A calma. É da calma que pairou no ar no Hospital Saint-Antoine, em Paris, na noite dos atentados de 13 de novembro de 2015 que Youri Yordanov mais se lembra. Estava com 34 anos e tinha entrado ao serviço pouco depois das 21 horas, para chefiar a Urgência daquele que é um dos hospitais mais centrais da capital francesa, situado perto do Bataclan e de locais onde explodiram bombas. Era uma noite de sexta-feira, como tantas outras, e esperava-se o serviço habitual. Deixou de o ser quando começaram a chegar as vítimas dos ataques, quase todas com ferimentos de armas de fogo. Uma após a outra. Sem gritos. Só naquele hospital, deram entrada 50 vítimas dos atentados terroristas. Nenhuma acabou por morrer. Mais de três anos volvidos, Youri Yordanov ainda se recorda de cada pormenor do que viveu, numa noite que o mudou enquanto médico e enquanto pessoa. Mas é também com uma dolorosa calma que traduz as memórias em palavras, como se ainda estivesse à procura de algumas das respostas para o que aconteceu. Em Paris, naquela noite, o massacre vitimou, no imediato, 130 pessoas. O JN falou com Youri Yordanov em Coimbra, no âmbito do oitavo Congresso Médico-Científico "In4Med".

Qual é a maior memória que ainda tem daquela noite, em que estava a chefiar a Urgência do hospital?