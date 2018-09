Médico descobre cancro em entrevista de mulher na TV e salva-lhe a vida

07 Junho 2018 às 11:03 Facebook

Uma mulher norte-americana estava a ser entrevistada para um programa televisivo quando, do outro lado do ecrã, um médico detetou uma marca estranha no pescoço da entrevistada. Através do Facebook, conseguiu localizá-la e salvar-lhe a vida, já que o alto que detetou era um cancro na tiroide.

Quando Erich Voigt, um otorrinolaringologista de Nova Iorque, assistia ao programa Beachfront Bargain Hunt (BBH), da "HGTV", dedicado à procura de casas de praia a bom preço, reparou que a mulher que participava no tal programa tinha uma marca estranha no pescoço.

"Estava relaxado depois de mais um dia de trabalho a ver belas casas de praia e a sonhar acordado. Quando vi o alto, pensei que a mulher poderia ter um problema médico", disse o homem ao "New York Post".

O médico ficou surpreendido pelo facto de a marca ser assimétrica e por se mexer enquanto Nicole McGuinness falava. "Pensei, ela não deve saber isto e senti-me na obrigação de a ajudar", revelou. E foi isso que fez.

"Estou a ver este programa e reparei que a entrevistada tem uma massa estranha na tiroide", escreveu numa publicação no Facebook que rapidamente se tornou viral.

"Ela não sabia que tinha a massa. Já fez exames e contou-me que se tratava de um cancro na tiroide. Agora vai ser vista por um cirurgião e espero que a cure. Este é o maravilhoso poder do Facebook e das boas pessoas", escreveu na rede social.

Numa entrevista ao canal "ABC News", a mulher, que já tinha sobrevivido a um cancro no cérebro, considerou tratar-se de um "milagre" o facto de o médico ter visto o programa.

Os dois protagonistas encontraram-se pessoalmente pela primeira vez na passada terça-feira, no programa Good Morning America e Nicole teve oportunidade de agradecer pessoalmente ao médico que lhe salvou a vida. "Não imagino quanto tempo poderia ficar sem notar o alto. Por isso, muito obrigado", disse de forma bastante emocionada.